प्राचीन अनाज स्पेल्ट गेहूं से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, सेहत के लिए भी हैं फायदेमंद
क्या है खबर?
स्पेल्ट एक पुराना अनाज है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह गेहूं का एक प्रकार है और इसे स्पेल्ट गेहूं भी कहा जाता है। स्पेल्ट गेहूं से कई तरह के स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बनाए जा सकते हैं। आज हम आपको स्पेल्ट गेहूं के 5 व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये व्यंजन आपके खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे हैं।
#1
स्पेल्ट गेहूं की चपाती
स्पेल्ट गेहूं की चपाती बनाने के लिए सबसे पहले स्पेल्ट गेहूं का आटा गूंथ लें और उसे छोटी-छोटी लोइयों में बांट लें। अब गर्म तवे पर तेल लगाकर इन लोइयों को बेलकर सेंकें।
यह चपाती स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है। इसे आप अपनी पसंदीदा सब्जी या दाल के साथ खा सकते हैं।
इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो इसे सेहत के लिए फायदेमंद बनाता है।
#2
स्पेल्ट गेहूं का उपमा
उपमा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे आमतौर पर रवा से बनाया जाता है। हालांकि, अगर आप इसे स्पेल्ट गेहूं के साथ बनाते हैं तो इसका स्वाद और पोषण, दोनों बढ़ जाते हैं।
इसके लिए सबसे पहले स्पेल्ट गेहूं को भून लें और फिर उसमें तेल गर्म करके राई, उरद दाल, मूंग दाल, हरी मिर्च और करी पत्ते डालें। अब इसमें भुना हुआ स्पेल्ट गेहूं मिलाएं और पानी डालकर पकने दें।
अंत में नींबू और धनिया डालकर इसे परोसें।
#3
स्पेल्ट गेहूं की खिचड़ी
खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है, जिसे हर घर में अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है। इस बार इसे स्पेल्ट गेहूं के साथ बनाकर देखें।
इसके लिए सबसे पहले चावल और स्पेल्ट गेहूं को धोकर भिगो लें। फिर बर्तन में घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग, हल्दी और नमक आदि मसाले डालें।
अब इसमें भिगोए हुए चावल और स्पेल्ट गेहूं डालकर पानी मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें। यह खिचड़ी सेहतमंद होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी है।
#4
स्पेल्ट गेहूं का पुलाव
पुलाव एक ऐसा व्यंजन है, जो किसी भी मौके पर बनाया जा सकता है और इसे स्पेल्ट गेहूं के साथ बनाकर उसका स्वाद बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर घी में भूनें।
फिर उसमें साबुत मसाले डालें, जैसे लौंग, दालचीनी और इलायची आदि। अब इसमें धोकर भिगोए हुए चावल और स्पेल्ट गेहूं डालें और पानी मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें।
यह पुलाव सेहतमंद होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी है।
#5
स्पेल्ट गेहूं का हलवा
मिठाई की बात हो तो सबसे पहले नाम हलवे का ही आता है। अगर आप चाहें तो स्पेल्ट के हलवे को भी बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले घी में सूजी या मैदा की जगह स्पेल्ट का आटा डालें और उसे धीमी आंच पर भून लें। अब इसमें दूध, चीनी और इलायची का पाउडर मिलाकर पकने दें।
जब यह गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें। आपका स्पेल्ट का हलवा तैयार है।