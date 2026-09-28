प्राचीन अनाज स्पेल्ट गेहूं से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, सेहत के लिए भी हैं फायदेमंद

उपमा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे आमतौर पर रवा से बनाया जाता है। हालांकि, अगर आप इसे स्पेल्ट गेहूं के साथ बनाते हैं तो इसका स्वाद और पोषण, दोनों बढ़ जाते हैं।

इसके लिए सबसे पहले स्पेल्ट गेहूं को भून लें और फिर उसमें तेल गर्म करके राई, उरद दाल, मूंग दाल, हरी मिर्च और करी पत्ते डालें। अब इसमें भुना हुआ स्पेल्ट गेहूं मिलाएं और पानी डालकर पकने दें।

अंत में नींबू और धनिया डालकर इसे परोसें।