स्पेन के 5 सबसे बेहतरीन सांस्कृतिक त्योहार, जिनका है अपना ही अलग मजा

स्पेन एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति वाला देश है। यहां के लोग अपने त्योहारों को बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हैं। ये त्योहार न केवल स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होते हैं। इन त्योहारों में पारंपरिक नाच-गाना, संगीत, खेल और अन्य गतिविधियां शामिल होती हैं, जो स्पेन की संस्कृति को दर्शाती हैं। आइए आज हम आपको स्पेन के 5 बेहतरीन सांस्कृतिक त्योहारों के बारे में बताते हैं।

#1 ला टोमा डि गुआनिया ला टोमा डि गुआनिया एक अनोखा और मजेदार त्योहार है, जो हर साल स्पेन के बेनिकारलो शहर में मनाया जाता है। इस त्योहार में लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं। यह त्योहार अगस्त के अंतिम बुधवार को होता है। इसमें हजारों लोग भाग लेते हैं और घंटों तक टमाटर फेंकते रहते हैं। इस दौरान सड़कें लाल हो जाती हैं और लोग खूब मस्ती करते हैं। यह त्योहार पर्यटकों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है।

#2 ला फाल्स ला फाल्स वालेंसिया का एक प्रमुख त्योहार है, जो मार्च में मनाया जाता है। इसमें बड़े-बड़े लकड़ी के पुतले बनाए जाते हैं, जिन्हें रात के समय जलाया जाता है। इन पुतलों को बनाने में महीनों लग जाते हैं और इनकी डिजाइन बहुत ही सुंदर होती है। इस त्योहार की शुरुआत छोटे-छोटे पुतलों से होती है, जिन्हें 'फाल्स' कहा जाता है। इन पुतलों को बाद में बड़े पुतलों के रूप में विकसित किया जाता है।

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#3 पिलर उत्सव पिलर उत्सव सरागोस्सा का एक प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है, जो अक्टूबर में मनाया जाता है। इसमें लोग वर्जिन डी ला पिलर की पूजा करते हैं और उनके सम्मान में जुलूस निकालते हैं। इस दौरान संगीत, नाच-गाना और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। यह त्योहार पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है और इसमें भाग लेने वाले लोगों को अनोखा अनुभव मिलता है। इस अवसर पर सरागोस्सा की गलियों में रंग-बिरंगी सजावट की जाती है।

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#4 संडे ऑफ द सीरम संडे ऑफ द सीरम ग्रेनाडा का एक पारंपरिक त्योहार है, जो हर साल जनवरी में मनाया जाता है। इसमें लोग अपने घरों की छतों पर जाकर 'सीराम' नामक मीठी रोटी खाते हैं। इस रोटी को बनाने में खास तरह के आटे का उपयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद अनोखा होता है। इस त्योहार में स्थानीय लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ मिलकर आनंद लेते हैं और एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं।