दक्षिण भारतीय स्टाइल में बनाएं सब्जियों का स्टू, स्वाद में होता है बेहतरीन

दक्षिण भारतीय स्टू बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी: 2 गाजर (टुकड़ों में कटी हुई), 2 आलू (उबले हुए और मैश किए हुए), हरी मटर, शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई), एक फूलगोभी (छोटी-छोटी फूलियों में बटी हुई), एक कप नारियल का दूध, 2 बड़े चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक (स्वादानुसार), आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और करी पत्ता चाहिए होगा।

आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां शामिल कर सकते हैं।