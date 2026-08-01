दक्षिण भारतीय स्टाइल में बनाएं सब्जियों का स्टू, स्वाद में होता है बेहतरीन
क्या है खबर?
दक्षिण भारत में स्टू एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे नारियल के दूध और विभिन्न सब्जियों के साथ बनाया जाता है। यह एक बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जो किसी भी खास मौके पर आपके खाने का स्वाद बढ़ा सकता है। इस व्यंजन की खासियत इसकी क्रीमी ग्रेवी और मसालों का अनोखा मेल है। इसकी गर्माहट मानसून के दौरान राहत भी देती है। आइए आज हम आपको दक्षिण भारतीय स्टू की रेसिपी बताते हैं।
सामग्री
सब्जियों के स्टू के लिए जरूरी चीजें
दक्षिण भारतीय स्टू बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी: 2 गाजर (टुकड़ों में कटी हुई), 2 आलू (उबले हुए और मैश किए हुए), हरी मटर, शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई), एक फूलगोभी (छोटी-छोटी फूलियों में बटी हुई), एक कप नारियल का दूध, 2 बड़े चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक (स्वादानुसार), आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और करी पत्ता चाहिए होगा।
आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां शामिल कर सकते हैं।
#1
इस तरह स्टू बनाना शुरू करें
सब्जियों का स्टू बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें हल्दी पाउडर डालें। इसके बाद इसमें गाजर, आलू, हरी मटर, शिमला मिर्च और फूलगोभी डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
अब इस मिश्रण को 5-7 मिनट तक पकाएं, ताकि सब्जियां थोड़ी नरम हो जाएं। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां शामिल कर सकते हैं, जैसे कि हरी मिर्च, ब्रोकली या मशरूम।
इनसे स्टू का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#2
ग्रेवी तैयार करें
सब्जियों को अच्छे से पकाने के बाद इसमें पानी डालें और उसमें उबाल आने दें। उबाल आने के बाद इसमें मैश किए हुए आलू डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
इसके बाद इसमें नारियल का दूध डालें और मिश्रण को धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दें। इससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और सभी मसाले अच्छे से मिल जाएंगे।
इस दौरान आप स्वादानुसार नमक और काली मिर्च भी डाल सकते हैं।
#3
स्टू को दें अंतिम रूप
स्टू को अंतिम रूप देने के लिए सबसे पहले एक छोटे पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें राई, उड़द दाल, सरसों के दाने और करी पत्ता डालें।
जब ये सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं तो इन्हें स्टू में डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब गैस बंद कर दें और स्टू को एक घंटे ठंडा होने दें, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं।
इसके बाद स्टू को गर्मा-गर्म परोसें।