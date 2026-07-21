सूप और सलाद में से कौन-सा व्यंजन है स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प?

सूप में अगर आप ब्रेड जैसी चीजें मिलाते हैं तो यह कैलोरी की मात्रा बढ़ा सकता है।

हालांकि, अगर आप इसे कम कैलोरी वाली चीजों, जैसे हरी सब्जियों और कम वसा वाले दूध उत्पादों के साथ खाते हैं तो यह वजन घटाने में मदद कर सकता है।

वहीं, सलाद में आमतौर पर कम कैलोरी वाली सामग्री होती है, जो वजन घटाने में सहायक होती है। ऐसे में देखा जाए तो वजन घटाने वाली डाइट के लिए सलाद ज्यादा बेहतर है।