सोनाक्षी सिन्हा की वैनिटी में हैं ये मेकअप ब्रश, खुद बताया उन्हें साफ करने का तरीका 

सोनाक्षी सिन्हा कमाल की अभिनेत्री तो हैं हीं, लेकिन अब वह एक शानदार इन्फ्लुएंसर भी बन गई हैं। वह यूट्यूब पर अपने मेकअप रूटीन और जीवनशैली से जुड़े वीडियो साझा करती हैं। कम समय में उनके चैनल पर 8.57 लाख लोग जुड़ गए हैं। सोनाक्षी मेकअप करने में माहिर हैं और उसके लिए अलग-अलग प्रकार के ब्रश इस्तेमाल करती हैं। अब उन्होंने बताया है कि उनकी वैनिटी में कौन-से मेकअप ब्रश शामिल हैं और वह उन्हें कैसे साफ करती हैं।

ब्रश सोनाक्षी इस्तेमाल करती हैं ये मेकअप ब्रश सोनाक्षी के प्रशंसक उनसे अक्सर पूछते हैं कि वह किन मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करती हैं। इसी के चलते उन्होंने नए वीडियो में वो मेकअप ब्रश दिखाए थे, जिन्हें वह ज्यादा उपयोग करती हैं। वह आई मेकअप के लिए आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश, आई ब्रो ब्रश, स्लिम ब्लेंडिंग ब्रश और मोटा आई शैडो ब्रश इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा वह बेस मेकअप के लिए कंसीलर ब्रश, फेस ब्रश, कंटूर ब्रश, हाइलाइटर ब्रश, ब्लश ब्रश और फाउंडेशन ब्रश उपयोग करती हैं।

उत्पाद ब्रश साफ करने के लिए उपयोग करती हैं ये उत्पाद सोनाक्षी ने मेकअप ब्रश साफ करने वाले उत्पादों की एक खास किट बनाई है। उसमें वह इंस्टेंट ब्रश क्लींजर रखती हैं, जो बिना पानी के तुरंत ब्रश साफ कर देता है। उनके पास ब्लेंडर और स्पंज आदि साफ करने के लिए डीप क्लेंज ब्रश वाश भी हैं, जो बैक्टीरिया खत्म करता है। सोनाक्षी मुख्य रूप से ब्रश क्लींजर स्प्रे इस्तेमाल करती हैं, जिसे पानी में मिलाया जाता है। वह बिजली से चलने वाला रोटेटिंग ब्रश क्लींजर भी इस्तेमाल करती हैं।

Advertisement

स्टेप 1 कम गंदे ब्रश की ऐसे करती हैं सफाई जिन मेकअप ब्रश पर ज्यादा उत्पाद नहीं लगा होता, उन्हें साफ करने के लिए सोनाक्षी इंस्टेंट स्प्रे इस्तेमाल करती हैं। वह सबसे पहले एक वेट वाइप या गीला कपड़ा लेती हैं और उस पर स्प्रे छिड़कती हैं। इसके बाद वे कम गंदे ब्रश को वाइप पर रगड़ देती हैं। इससे सारा पाउडर या ब्लश आदि साफ हो जाता है और ब्रश को पानी से नहीं धोना पड़ता। जो ब्रश ज्यादा गंदे होते हैं, उन्हें वह अच्छी तरह साफ करती हैं।

Advertisement

स्टेप 2 ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ब्रश इस तरह करती हैं साफ ज्यादा गंदे ब्रश को साफ करने के लिए सोनाक्षी रोटेटिंग ब्रश क्लींजर और ब्रश क्लींजर स्प्रे का उपयोग करती हैं। वह रोटेटिंग ब्रश क्लींजर में पानी लेती हैं और उसमें 4 से 5 बूंद स्प्रे डालती हैं। इसके बाद वह ब्रश क्लींजर मशीन को चला देती हैं और उसमें गंदा ब्रश डालती हैं। मशीन में ब्रश अपने आप घूमता है, जिससे उसमें मौजूद उत्पाद आसानी से साफ हो जाता है। इसी तरह वह सारे ब्रश धो लेती हैं।