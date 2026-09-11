क्या आप तीखे भोजन को नहीं पचा पाते हैं? इन संकेतों से लगाएं इसका पता

अगर तीखा खाने के बाद आपको गले में जलन या परेशानी महसूस होती है तो यह एक अहम संकेत हो सकता है। तीखे मसालों में मौजूद एक खास तत्व गले की नाजुक परतों को प्रभावित कर जलन पैदा करता है।

अगर ऐसा हो रहा है तो मसालों का उपयोग कम करें और हल्के स्वाद वाला भोजन चुनें। कई लोगों को तो तीखा खाने के बाद कान से लेकर गले तक जलन महसूस होती है, जो घंटों तक रह सकती है।