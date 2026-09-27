ठोस बनाम स्प्रे परफ्यूम: इनमें से किसे लगाने से देर तक बनी रहती है खुशबू?

ठोस परफ्यूम और स्प्रे परफ्यूम, दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर अच्छे होते हैं, लेकिन इनके उपयोग करने का तरीका अलग होता है।

ठोस परफ्यूम को सीधे त्वचा पर लगाया जाता है, जबकि स्प्रे परफ्यूम को हवा में छिड़ककर शरीर पर लगाया जाता है।

ठोस परफ्यूम लंबे समय तक चलता है, जबकि स्प्रे परफ्यूम को बार-बार लगाना पड़ता है। ठोस परफ्यूम हल्की मात्रा में भी काफी असरदार हो सकता है, इसलिए इसे कम मात्रा में ही लगाना चाहिए।