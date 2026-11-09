घर पर इस तरह से उगाया जा सकता है स्नेक प्लांट, आसान है तरीका
क्या है खबर?
स्नेक प्लांट एक लोकप्रिय और देखभाल में आसान पौधा है। इसे घर पर उगाना बहुत ही सरल है। इस पौधे को आप कटिंग से भी उगा सकते हैं। इस लेख में हम आपको स्नेक प्लांट को कटिंग से उगाने के कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे। सही समय, स्थान, मिट्टी, पानी और धूप का ध्यान रखते हुए आप अपने घर को हरा-भरा बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि स्नेक प्लांट को कटिंग से कैसे उगाया जा सकता है।
#1
सही समय चुनें
स्नेक प्लांट को कटिंग से उगाने के लिए सबसे पहले सही समय चुनना जरूरी है।
सबसे अच्छा समय बारिश का मौसम होता है क्योंकि इस दौरान मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधे की जड़ें जल्दी बढ़ती हैं।
इसके अलावा गर्मियों के अंत या शुरुआती पतझड़ का मौसम भी अच्छा होता है। इस समय तापमान भी अनुकूल रहता है, जिससे पौधे को बढ़ने में मदद मिलती है।
#2
कटिंग कैसे लें?
स्नेक प्लांट की कटिंग लेने के लिए सबसे पहले एक स्वस्थ और बड़े पत्ते को चुनें।
पत्ते को आधार से काटें और ध्यान रखें कि उसमें कुछ इंच का हिस्सा नीचे रह जाए। आप चाहें तो पत्ते को छोटे-छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, लेकिन हर टुकड़े में कम से कम एक आंख होनी चाहिए।
इसके बाद कटे हुए पत्तों को कुछ दिनों के लिए सूखा दें ताकि उनमें से निकलने वाला रस सूख जाए।
#3
मिट्टी तैयार करें
स्नेक प्लांट के लिए अच्छी मिट्टी बहुत जरूरी होती है।
इसके लिए आप बगीचे की मिट्टी, जैविक खाद और रेत का मिश्रण बना सकते हैं। यह मिश्रण पौधे की जड़ों को हवा देने के साथ-साथ पोषण भी प्रदान करता है।
मिट्टी को अच्छी तरह मिलाकर एक गीला पेस्ट बना लें ताकि पौधे की जड़ें आसानी से फैल सकें। ध्यान रखें कि मिट्टी न ज्यादा गीली हो और न ही ज्यादा सूखी हो।
#4
पानी देना
कटिंग लगाने के बाद इसे पानी दें ताकि मिट्टी गीली हो जाए। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न दें क्योंकि इससे पौधा सड़ सकता है।
हफ्ते में 2 बार हल्का पानी देने से पर्याप्त होगा। इससे पौधे की जड़ें मजबूत होंगी और विकास भी सही तरीके से होगा।
अगर मौसम बहुत गर्म है तो रोजाना थोड़ा-थोड़ा पानी दें ताकि मिट्टी सूखी न हो और पौधे को पर्याप्त नमी मिल सके।
#5
धूप का ध्यान रखें
स्नेक प्लांट को अच्छी धूप की जरूरत होती है, लेकिन सीधे सूरज की किरणें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए इसे किसी छायादार जगह पर रखें जहां हल्की धूप मिल सके।
सुबह की धूप सबसे बेहतर होती है क्योंकि इससे पौधे को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और वह स्वस्थ रहता है।
इस प्रकार इन सरल तरीकों का पालन करके आप आसानी से अपने घर पर स्नेक प्लांट उगा सकते हैं।