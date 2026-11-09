घर पर स्नेक प्लांट उगाने का तरीका

घर पर इस तरह से उगाया जा सकता है स्नेक प्लांट, आसान है तरीका

लेखन अंजली 04:32 pm Nov 09, 202604:32 pm

क्या है खबर?

स्नेक प्लांट एक लोकप्रिय और देखभाल में आसान पौधा है। इसे घर पर उगाना बहुत ही सरल है। इस पौधे को आप कटिंग से भी उगा सकते हैं। इस लेख में हम आपको स्नेक प्लांट को कटिंग से उगाने के कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे। सही समय, स्थान, मिट्टी, पानी और धूप का ध्यान रखते हुए आप अपने घर को हरा-भरा बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि स्नेक प्लांट को कटिंग से कैसे उगाया जा सकता है।