टीवी देखते-देखते कुछ खाने का मन? इन 5 स्नैक्स को बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा

अगर आपको टीवी देखते समय कुछ खाने का मन करता है तो आपके मन में ये सवाल उठते होंगे कि क्या कुछ ऐसा खाया जा सकता है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए अच्छा भी हो। इस लेख में हम आपको पांच ऐसे स्नैक्स के बारे में बताएंगे, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इन स्नैक्स के जरिए आप अपनी भूख को शांत कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।

#1 मूंगफली और गुड़ का सेवन है लाभदायक मूंगफली और गुड़ का मेल एक बेहतरीन स्नैक है। मूंगफली प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और ऊर्जा प्रदान करता है। गुड़ पाचन को सुधारने में मदद करता है और खून साफ करने का काम करता है। इस मिश्रण में आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और सेहत के लिए फायदेमंद हैं।

#2 पॉपकॉर्न बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा पॉपकॉर्न एक कम कैलोरी वाला स्नैक है, जिसे बिना तेल के बनाया जा सकता है। इसमें फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और भूख को कम करता है। पॉपकॉर्न को बनाने के लिए बस इसे थोड़े से नमक और हल्के मसालों के साथ टॉस करें। यह एक बेहतरीन विकल्प है जब आप कुछ हल्का और कुरकुरा खाने का मन करें और साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखें।

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#3 भुने चने का स्नैक खाए भुने चने एक प्रोटीन युक्त स्नैक है, जो वजन नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें फाइबर होता है, जो लंबे समय तक भूख को दूर रखता है। भुने हुए चनों को हल्के मसालों से सजाकर खाया जा सकता है। यह स्नैक पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसे कहीं भी आसानी से बनाया जा सकता है। इसे आप ऑफिस या घर में कभी भी खा सकते हैं, यह एक बेहतरीन विकल्प है।

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#4 सूखे मेवे खाएं सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट आदि स्नैक्स के रूप में खाए जा सकते हैं। ये दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूखे मेवों में विटामिन्स, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन्हें आप किसी भी समय खा सकते हैं और ये पोषण से भरपूर होते हैं। इनका सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और इन्हें कहीं भी आसानी से बनाया जा सकता है।