नाश्ते में केले को शामिल करने के लिए अपनाएं ये तरीके

केला एक ऐसा फल है, जिसमें कई जरूरी तत्व होते हैं और यह हर मौसम में आसानी से मिलता है। आमतौर पर लोग केले को अकेले ही खाते हैं, लेकिन इसे नाश्ते में शामिल करने के कई अनोखे तरीके भी हैं। केले को नाश्ते में शामिल करने से आपको भरपूर ऊर्जा मिलती है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। आइए केले को नाश्ते में शामिल करने के कुछ आसान और स्वादिष्ट तरीके जानते हैं।

#1 केले वाला ओट्स बनाएं केले का दलिया एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है। इसके लिए आपको ओट्स, दूध और केले की जरूरत होगी। सबसे पहले ओट्स को दूध में पकाएं, फिर उसमें पके हुए केले के टुकड़े डालें और थोड़ा-सा शहद मिलाएं। यह नाश्ता आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराएगा और ऊर्जा भी देगा। इसके अलावा इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है, जो आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है।

#2 केले की स्मूदी पिएं केले की स्मूदी एक ताजगी भरा पेय है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक पका हुआ केला, थोड़ा सा दूध या दही, बर्फ के टुकड़े और स्वादानुसार शक्कर या शहद चाहिए। सभी सामग्री को मिक्सर में डालकर अच्छे से मिला लें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह स्मूदी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।

#3 केले का हलवा बनाएं केले का हलवा एक मीठा व्यंजन हो सकता है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको घी, सूजी और कदूकस किए हुए केले चाहिए होंगे। सबसे पहले घी में सूजी भूनें, फिर उसमें दूध और कदूकस किया हुआ केला डालें। अंत में चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।

