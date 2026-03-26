तरबूज खरीदते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा मीठा और रसीला फल

गर्मियों में तरबूज का सेवन शरीर को हाइड्रेट रखने और तरोताजा महसूस कराने में मदद कर सकता है। हालांकि, तरबूज खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि घर लाने के बाद यह खट्टा और बेस्वाद न निकले। आइए आज हम आपको तरबूज खरीदने से संबंधित कुछ जरूरी बातें बताते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप बिना किसी चिंता के तरबूज खरीद सकते हैं और घर पहुंचने के बाद भी आपको खट्टा न मिले।

#1 तरबूज की बाहरी रंगत पर दें ध्यान तरबूज की बाहरी रंगत पर ध्यान देना जरूरी है। अगर तरबूज पर सफेद धब्बे हैं तो यह पूरी तरह पका नहीं होता है। अगर इसकी बाहरी त्वचा पर हरे रंग के धब्बे हैं तो समझ जाइए कि यह पका हुआ और मीठा फल है। ऐसे तरबूजों को खरीदने से बचें। इसके अलावा तरबूज पर काले धब्बे भी न खरीदें क्योंकि ये अंदर से खराब हो चुके होते हैं।

#2 तरबूज को छूकर देखें तरबूज को छूकर देखने से भी पता लगाया जा सकता है कि फल पका हुआ है या नहीं। अगर तरबूज की बाहरी परत थोड़ी सख्त लगे तो समझ जाइए कि यह पक चुका है, जबकि नरम तरबूज कच्चा होता है। कच्चे तरबूज को काटने पर पानी जैसा दिखता है और उसका स्वाद भी खट्टा होता है। इसलिए हमेशा सख्त छिलके वाले तरबूज को ही खरीदें और घर पहुंचने के बाद इसे काटकर चखें।

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#3 तरबूज का आकार देखें तरबूज का आकार भी इसकी पकी होने की स्थिति बताने में अहम भूमिका निभाता है। अगर तरबूज का आकार गोल है तो यह पका हुआ और मीठा होगा, जबकि लंबा और चपटा आकार वाला तरबूज कच्चा निकलता है। इसके अलावा तरबूज का आकार बहुत बड़ा या बहुत छोटा भी न खरीदें क्योंकि ऐसे तरबूज स्वादिष्ट नहीं होते हैं। बेहतर होगा कि आप मध्यम आकार के तरबूज को ही खरीदें।

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#4 शुद्धता जांचने का तरीका अगर आप शुद्ध तरबूज खरीदना चाहते हैं तो इसे काटकर चखने की बजाय इसकी गूंज सुनें। तरबूज को उंगली से हल्का-सा दबाकर छोड़ें। अगर छिलका खड़खड़ाए तो समझ जाइए कि यह शुद्ध है। शुद्ध तरबूज में पानी की मात्रा अधिक होती है और इसका स्वाद भी बेहतरीन होता है। शुद्ध तरबूज की पहचान करने का एक तरीका यह भी है कि इसे काटकर देखें। अगर इसके अंदर से पानी निकलने लगे तो समझ जाइए कि यह शुद्ध है।