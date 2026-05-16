शादी के दौरान खुद को फिट रखने के लिए अपनाएं ये 5 स्मार्ट टिप्स

शादियों का मौसम आते ही हर जगह रौनक और चहल-पहल बढ़ जाती है। इस दौरान हर कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने, खाने-पीने और नाच-गाने में व्यस्त रहता है। ऐसे में खुद को फिट रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर जब बात खान-पान की आती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स देंगे, जिन्हें अपनाकर आप शादी के सीजन में भी स्वस्थ रह सकते हैं।

#1 सुबह का नाश्ता न छोड़ें सुबह का नाश्ता सबसे जरूरी होता है। शादी के दौरान अगर आप दिन में देर से खाना खाते हैं तो नाश्ता करना न भूलें। इससे आपका पाचन सही रहेगा और आप दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे। नाश्ते में फल या ओट्स जैसी चीजें शामिल करें ताकि आपको ताजगी महसूस हो और आप पूरे दिन स्वस्थ रह सकें। इसके अलावा नाश्ता करने से आपको भूख भी नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी और आप अस्वास्थ्यकर स्नैक्स से बच सकेंगे।

#2 हल्का और पौष्टिक भोजन चुनें शादी में मिलने वाले व्यंजन अक्सर तले-भुने और मसालेदार होते हैं, जो पेट पर भारी पड़ सकते हैं। इससे बचने के लिए हल्का और पौष्टिक खाना चुनें जैसे कि सलाद, दाल, सब्जियां। इससे आपको ताजगी मिलेगी और पेट भरा हुआ भी महसूस नहीं होगा। इसके अलावा ये विकल्प आपके शरीर को जरूरी पोषण भी देंगे और आपको ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेंगे। हल्का खाना खाने से आप पूरे दिन सक्रिय रह सकेंगे।

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#3 पानी पीते रहें शादी के दौरान व्यस्तता बढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी सेहत की अनदेखी कर दें। दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना न भूलें ताकि आपका शरीर पानी से भरा रहे और आपको थकान महसूस न हो। पानी पीने से शरीर से गंदगी बाहर निकलती है और पाचन भी सही रहता है। इसके अलावा इससे आपकी ऊर्जा भी बेहतर रहती है और आप तरोताजा महसूस कर सकते हैं।

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#4 छोटे-छोटे ब्रेक लें अगर आप बार-बार खाने की जगह छोटे-छोटे ब्रेक लें तो इससे आपका पाचन बेहतर रहेगा और आप ज्यादा खाने से बच सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप दोपहर का खाना दो बजे करते हैं तो अगली बार चार बजे थोड़ा सा फल खा सकते हैं या हल्का स्नैक ले सकते हैं। इस तरह आप अपनी भूख को नियंत्रित कर पाएंगे और अस्वास्थ्यकर खाने से बच सकेंगे। इससे आपका पाचन भी ठीक रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।