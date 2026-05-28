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चादरों को धोने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट ट्रिक्स, आसानी से होगा काम
चादरों को धोने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट ट्रिक्स

चादरों को धोने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट ट्रिक्स, आसानी से होगा काम

लेखन अंजली
May 28, 2026
02:04 pm
क्या है खबर?

बिस्तर की चादरों को साफ रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं। हालांकि, कई लोग चादरों को धोते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे उनकी सफाई पूरी नहीं होती। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी स्मार्ट तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी चादरों को बेहतर तरीके से धो सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक नया जैसा बनाए रख सकते हैं।

#1

गर्म पानी का करें इस्तेमाल

चादरों को धोते समय गर्म पानी का उपयोग करना बहुत जरूरी है। गर्म पानी गंदगी और कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करता है। अगर आपकी चादरें सूती या लिनेन की हैं तो उन्हें 60 डिग्री सेल्सियस तक के पानी में धोएं। इससे न केवल चादरों की गंदगी दूर होगी बल्कि उनमें मौजूद बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे। ध्यान रखें कि कुछ प्रकार के कपड़े जैसे रेशमी चादरों को गर्म पानी में नहीं धोना चाहिए।

#2

साबुन का सही मात्रा में उपयोग करें

चादरों को धोते समय साबुन की मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा साबुन इस्तेमाल करने से कपड़ों में रसायन रह जाते हैं जो त्वचा पर जलन पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा निर्देशित मात्रा में ही साबुन का उपयोग करें। बेहतर होगा कि आप एक चम्मच साबुन का इस्तेमाल करें और उसे अच्छे से पानी में घोल लें। इससे चादरों की गंदगी पूरी तरह साफ हो जाएगी और उनमें कोई रसायन नहीं बचेगा।

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#3

ब्लीच का सही तरीके से करें उपयोग

अगर आपकी चादरें सफेद रंग की हैं तो आप महीने में एक बार ब्लीच का उपयोग कर सकते हैं। ब्लीच का सही तरीके से उपयोग करने के लिए पहले उसे पानी में अच्छे से घोल लें, फिर इस मिश्रण में कुछ देर के लिए चादरों को डुबोकर रखें। इससे उनकी सफेदी बनी रहेगी और वे नए जैसी दिखेंगी। ध्यान रखें कि रंगीन चादरों पर ब्लीच न डालें क्योंकि इससे उनका रंग फीका पड़ सकता है।

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#4

सुखाने का तरीका भी है जरूरी

चादरों को धोने के बाद उनका सुखाना भी जरूरी होता है। अगर आप उन्हें धूप में सुखाते हैं तो यह सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि धूप न केवल उन्हें ताजगी देती है बल्कि कीटाणुओं को भी खत्म करती है। हालांकि, अगर मौसम खराब हो या धूप न हो तो इन्हें हवादार जगह पर फैला कर सुखाएं। इसके अलावा आप ड्रायर मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसे कम तापमान पर सेट करें।

#5

नियमित रूप से बदलें चादरें

बिस्तर की चादरों को नियमित रूप से बदलना बहुत जरूरी है। हर दो हफ्ते में एक बार अपनी चादरों को बदलें और उन्हें धोकर साफ करें ताकि वे ताजगी बनी रहे और बैक्टीरिया न पनप सकें। इस प्रकार इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपनी बिस्तर की चादरों को आसानी से साफ रख सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक नया जैसा बनाए रख सकते हैं।

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