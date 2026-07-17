बिना किसी प्रतिबंध के पैसे बचाने में मदद कर सकती हैं ये 5 आदतें

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग करते समय कई बार अनजाने में ज्यादा खर्च हो जाता है। इसके लिए नकद का उपयोग करना बेहतर हो सकता है।

महीने की शुरुआत में निश्चित राशि निकाल लें और उसे पूरे महीने खर्च करने के लिए इस्तेमाल करें। इससे आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी और अनावश्यक खर्चे भी कम होंगे।

नकद से खर्च करने पर आपको यह भी पता चलेगा कि आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं।