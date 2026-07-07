आंखों पर मेकअप लगाकर सोने से होने वाली समस्याएं

आंखों पर मेकअप लगाकर सो जाते हैं तो हो सकती हैं ये 5 समस्याएं

लेखन अंजली 12:37 pm Jul 07, 202612:37 pm

क्या है खबर?

आंखों पर मेकअप लगाकर सोना एक आम गलती है, जो कई महिलाएं करती हैं। इससे त्वचा को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आंखों पर मेकअप रह जाने से आंखों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी अहम संकेत देंगे, जो आपको बता सकते हैं कि आंखों पर मेकअप रह जाने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।