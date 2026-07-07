आंखों पर मेकअप लगाकर सो जाते हैं तो हो सकती हैं ये 5 समस्याएं
क्या है खबर?
आंखों पर मेकअप लगाकर सोना एक आम गलती है, जो कई महिलाएं करती हैं। इससे त्वचा को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आंखों पर मेकअप रह जाने से आंखों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी अहम संकेत देंगे, जो आपको बता सकते हैं कि आंखों पर मेकअप रह जाने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।
#1
आंखों में जलन होना
आंखों पर मेकअप लगाकर सोने से जलन हो सकती है। जब आप आंखों पर काजल या आईलाइनर लगाते हैं और फिर सो जाते हैं तो यह मेकअप आपकी आंखों की कोमल त्वचा पर जलन पैदा कर सकता है। इससे आंखों में खुजली, लालिमा और सूजन हो सकती है। अगर आपको रात में मेकअप हटाने का समय नहीं मिल पाता तो कोशिश करें कि आप हल्के और प्राकृतिक मेकअप का इस्तेमाल करें।
#2
आंखों का सूजना
आंखों पर मेकअप रह जाने से सूजन भी हो सकती है, खासकर अगर आपने पानी से न हटने वाला आईलाइनर या मस्कारा लगाया हो तो यह आंखों के आसपास सूजन पैदा कर सकता है। इससे आंखें भारी महसूस होती हैं और आपकी आंखों की सुंदरता कम हो जाती है। इसके अलावा सूजन के कारण आंखों में दर्द भी हो सकता है। इसलिए हमेशा सोने से पहले आंखों का मेकअप अच्छे से साफ कर लें।
#3
आंखों का संक्रमण होना
आंखों पर मेकअप रह जाने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इससे आंखों में खुजली, लालिमा और सूजन हो सकती है। इसके अलावा संक्रमण के कारण आंखों में दर्द भी हो सकता है। मेकअप के कारण जीवाणु पनप सकते हैं, जो आंखों के संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले अपनी आंखों का मेकअप अच्छे से साफ कर लें और सुनिश्चित करें कि कोई भी मेकअप आपकी आंखों पर न रहे।
#4
आंखों की रोशनी प्रभावित होना
आंखों पर मेकअप रह जाने से रोशनी भी प्रभावित हो सकती है। मेकअप के कण आंखों में चले जाने से दृष्टि धुंधली हो सकती है या आंखों में जलन हो सकती है। इसके अलावा मेकअप के कारण आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए रात को सोने से पहले अपनी आंखों का मेकअप अच्छे से साफ कर लें ताकि आपकी आंखों की रोशनी और सेहत पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।
#5
नींद में खलल आना
आंखों पर मेकअप रह जाने से नींद भी प्रभावित हो सकती है। जब आपकी आंखें असहज महसूस करती हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती। इससे आपकी दिनचर्या बिगड़ जाती है और आप थके-थके महसूस करते हैं। इसके अलावा नींद पूरी न होने से आपका मूड भी खराब हो सकता है और आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले अपनी आंखों का मेकअप अच्छे से साफ कर लें।