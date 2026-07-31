रात में ईयरबड्स लगाकर सोने से हो सकती हैं ये 5 समस्याएं, जानें

रात में ईयरबड्स लगाकर सोने से कानों में दर्द भी हो सकता है।

जब ईयरबड्स कान में लंबे समय तक रहते हैं तो वे कान की अंदरूनी सतह पर दबाव डालते हैं, जिससे दर्द हो सकता है।

इसके अलावा ईयरबड्स के कारण कान में सूजन भी हो सकती है, जिससे असुविधा और दर्द बढ़ सकता है। इसलिए रात में ईयरबड्स लगाकर सोने से बचना चाहिए ताकि कानों को किसी भी तरह की असुविधा न हो।