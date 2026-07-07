फर्श पर सोने की आदत

फर्श पर सोने की आदत से हो सकती है रीढ़ की हड्डी मजबूत, अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली 04:43 pm Jul 07, 202604:43 pm

क्या है खबर?

फर्श पर सोने की आदत से रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिल सकती है। यह तरीका न केवल आरामदायक है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। सही तरीके और कुछ सरल उपाय अपनाकर आप इस आदत को आसानी से अपना सकते हैं। फर्श पर सोने से पीठ और गर्दन के दर्द में राहत मिल सकती है, जिससे नींद में सुधार आता है। इस लेख में हम आपको फर्श पर सोने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव देंगे।