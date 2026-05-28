सोते समय न करें ये 5 गलतियां, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है बुरा असर

अच्छी नींद स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि, कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो हमारी नींद को प्रभावित कर सकती हैं। इन गलतियों से न केवल हमारी नींद का समय कम होता है, बल्कि इससे हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको सोते समय बचना चाहिए।

#1 सोने से पहले भारी खाना खाना सोने से पहले भारी खाना खाने से पेट में गड़बड़ी हो सकती है। इससे नींद में खलल पड़ता है और आप आराम महसूस नहीं कर पाते। रात का खाना सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले खा लेना चाहिए ताकि पेट का काम सही तरह से हो सके। इसके अलावा सोने से पहले हल्का भोजन करना भी बेहतर है। इससे नींद में खलल कम होगा और आप ताजगी महसूस करेंगे।

#2 सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल करना आजकल ज्यादातर लोग सोने से पहले मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह आदत गलत है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग को जगाए रखती है जिससे नींद आने में परेशानी होती है। इससे हमारी नींद भी प्रभावित होती है और हम ठीक से आराम नहीं कर पाते। इसलिए सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और किताब पढ़ना या ध्यान लगाना बेहतर हो सकता है।

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#3 चाय या कॉफी का सेवन करना चाय या कॉफी जैसे पेय का सेवन शाम के समय करने से भी नींद पर बुरा असर पड़ता है। इनमें मौजूद कैफीन हमारे शरीर को जगाए रखती है जिससे हम आसानी से सो नहीं पाते। अगर आपको रात में काम करना हो तो बिना कैफीन वाले पेय का सेवन करें। इसके अलावा कैफीन का सेवन करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपको सुबह जल्दी उठना हो।

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#4 कमरे का तापमान ठीक न होना अगर आपका कमरा बहुत गर्म या बहुत ठंडा होगा तो इससे भी आपकी नींद खराब हो सकती है। आदर्श रूप से कमरे का तापमान ऐसा होना चाहिए जिससे आपको आराम महसूस हो। इसके लिए ठंडी या गर्म हवा का सही इस्तेमाल करें। इसके अलावा कमरे में हवा का सही प्रवाह भी जरूरी है ताकि आप ताजगी महसूस करें। साथ ही बिस्तर और तकिए भी आरामदायक होने चाहिए ताकि आपकी नींद अच्छी हो सके।