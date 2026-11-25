स्किपिंग एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है, जो पूरे शरीर को सक्रिय रखती है।

यह एक्सरसाइज हाथों, पैरों और कंधों की मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ-साथ दिल की धड़कन को बढ़ाने में भी मदद कर सकती है।

इसके अलावा स्किपिंग से कैलोरी बर्न करने की दर भी बढ़ जाती है और इससे शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलती है।

अगर 10 मिनट तक लगातार स्किपिंग की जाए तो लगभग 100 से 120 कैलोरी बर्न हो सकती है।