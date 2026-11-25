सर्दियों में त्वचा को रूखेपन से बचाने के तरीके

सर्दियों में त्वचा को रूखेपन से सुरक्षित रखना है तो अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली 01:16 pm Nov 25, 202601:16 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में ठंडी और शुष्क हवा त्वचा को रूखा और बेजान बना देती है। इस मौसम में त्वचा की नमी बनाए रखना जरूरी है ताकि यह स्वस्थ और चमकदार रहे। सही देखभाल से आप अपनी त्वचा को सर्दियों के कठोर माहौल से बचा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी त्वचा को सर्दियों में भी ताजगी और नमी से भरपूर रख सकते हैं।