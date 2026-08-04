मोबाइल स्क्रीन के संपर्क में आ सकती है त्वचा, इन 5 तरीकों से पड़ता है असर

मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी भी आपकी त्वचा पर असर डाल सकती है। यह रोशनी आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है और समय के साथ उम्र बढ़ने के लक्षणों को बढ़ा सकती है।

इससे बचाव के लिए आप अपने फोन पर नीली रोशनी फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं या रात को सोने से पहले इसे बंद कर सकते हैं।

इसके अलावा आप नीली रोशनी से बचाने वाले त्वचा देखभाल उत्पादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।