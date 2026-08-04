मोबाइल स्क्रीन के संपर्क में आ सकती है त्वचा, इन 5 तरीकों से पड़ता है असर
क्या है खबर?
आजकल मोबाइल हर किसी की जरूरत बन गया है। हम इसका इस्तेमाल रोजाना घंटों तक करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोबाइल स्क्रीन का आपके चेहरे पर क्या असर पड़ता है? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कारणों के बारे में बताते हैं, जिनके कारण मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल त्वचा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके बाद आप अपनी त्वचा की देखभाल के लिए सही कदम उठा सकें।
#1
मोबाइल स्क्रीन की गर्मी
जब आप फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेहरा उसके करीब होता है। मोबाइल स्क्रीन गर्म हो जाती है, खासकर जब आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं।
यह गर्माहट आपके चेहरे की त्वचा को प्रभावित कर सकती है, जिससे जलन, लालिमा या दाने हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने फोन का इस्तेमाल करें तो उसे थोड़ी दूरी पर रखें या हेडसेट का उपयोग करें।
#2
कीबोर्ड के निशान
मोबाइल कीबोर्ड पर टाइप करते समय उंगलियों के निशान रह जाते हैं।
जब आप अपने चेहरे को छूते हैं तो ये निशान भी आपके चेहरे पर आ सकते हैं। इससे मुंहासे और त्वचा पर खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अपने फोन को साफ रखें और नियमित रूप से उसकी सफाई करें।
इसके अलावा कीबोर्ड को भी साफ करते रहें ताकि बैक्टीरिया न बढ़ें और आपकी त्वचा स्वस्थ रहे।
#3
नीली रोशनी का असर
मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी भी आपकी त्वचा पर असर डाल सकती है। यह रोशनी आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है और समय के साथ उम्र बढ़ने के लक्षणों को बढ़ा सकती है।
इससे बचाव के लिए आप अपने फोन पर नीली रोशनी फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं या रात को सोने से पहले इसे बंद कर सकते हैं।
इसके अलावा आप नीली रोशनी से बचाने वाले त्वचा देखभाल उत्पादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
#4
बैक्टीरिया का खतरा
हमारा फोन रोजाना कई जगहों पर जाता है और हर जगह बैक्टीरिया होते हैं।
जब आप अपने फोन को अपने चेहरे से लगाते हैं तो ये बैक्टीरिया आपकी त्वचा पर आ जाते हैं, जिससे संक्रमण या दाने हो सकते हैं।
इससे बचाव के लिए अपने फोन को नियमित रूप से साफ करें और कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का फोन इस्तेमाल न करें।
इसके अलावा अपने फोन को अपने बैग या जेब में रखने से बचें।
#5
स्क्रीन सुरक्षा कवर
अगर आप अपने फोन को बिना किसी कवर के रखते हैं तो यह भी एक बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि फोन कवर भी बैक्टीरिया से भरा होता है। इसलिए इसे बार-बार साफ करना जरूरी है।
इसके अलावा एक अच्छा स्क्रीन सुरक्षा कवर भी इस्तेमाल करें जो बैक्टीरिया को रोक सके।
इन सभी तरीकों का पालन करके आप अपने चेहरे को मोबाइल स्क्रीन से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं।