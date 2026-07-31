स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है सिंघाड़े का आटा, जानिए इसके 5 फायदे

सिंघाड़े का आटा कम कैलोरी वाला होता है, जो वजन प्रबंधन में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद फाइबर भूख को कम करता है और लंबे समय तक तृप्ति महसूस कराता है, जिससे अनियंत्रित खाने की आदतें कम होती हैं।

इसके अलावा इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर आसानी से कैलोरी जलाता है और वजन घटाने में मदद मिलती है।

इस प्रकार यह आटा वजन घटाने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।