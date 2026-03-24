घर पर आसानी से बनाई जा सकती है सिंधी कोकी, जानिए इसकी पूरी रेसिपी

सिंधी कोकी एक पारंपरिक सिंधी नाश्ता है। यह स्वादिष्ट और सेहतमंद है, जिसे खाने से आपके दिन की एक सेहतमंद शुरुआत हो सकती है। यह एक किस्म का पराठा होता है, जो मसालेदार होता है। इसकी खासियत यह है कि यह जल्दी और आसानी से बन जाती है। आइए आज हम आपको सिंधी कोकी बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसका आनंद आप चाय के साथ ले सकते हैं। इसे दही और अचार के साथ भी खाया जा सकता है।

सामान सिंधी कोकी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री सिंधी कोकी बनाने के लिए आपको जो भी सामान चाहिए होगा, वो सब कुछ आपकी रसोई में उपलब्ध होगा ही। इसके लिए आपको एक कप गेहूं के आटे, आधा कप बेसन, नमक (स्वादानुसार), एक चौथाई चम्मच अजवाइन, एक चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर , एक चौथाई कप घी, एक चौथाई कप दही, एक चौथाई कप पानी, थोड़े-से तिल और तलने के लिए घी या तेल की जरूरत पड़ेगी। इसमें आप अन्य मसाले भी डाल सकते हैं।

#1 आटा गूंथने से करें शुरुआत सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, बेसन, नमक, अजवाइन और बेकिंग पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें घी डालकर हाथों से मलते हुए मिश्रण को बारीकी से मिला लें, ताकि घी अच्छे से हर हिस्से में मिल जाए। इसके बाद मिश्रण में दही और पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त न हो, बल्कि नरम हो, ताकि कोकी आसानी से बनाई जा सके।

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#2 कोकी को आकार दें गूंथे हुए आटे को कुछ मिनट ढककर रख दें, ताकि वह सेट हो जाए। अब छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें थोड़ी मोटाई में बेल लें। आप चाहें तो बेलन की जगह हाथों से भी कोकी को आकार दे सकते हैं। बेले हुए आटे पर तिल छिड़कर उसे हल्का-सा दबाएं, ताकि तिल अच्छी तरह से चिपक जाएं। इसी तरह सारी कोकी तैयार कर लें और उन्हें तलने के लिए एक साथ रख दें।

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#3 कोकी को तलें अब एक कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें, फिर इसमें तैयार की गई कोकी डालें और दोनों तरफ से सुनहरी होने तक तलें। आप चाहें तो कोकी को हल्का-सा कुरकुरा भी बना सकते हैं, जिसके लिए थोड़ा ज्यादा तेल लगेगा। जब सारी कोकी अच्छे से तल जाएं तो उन्हें निकालकर अतिरिक्त तेल निकालने के लिए एक प्लेट में रखें, फिर इन्हें गर्मा-गर्म परोसें। आप इनको चाय या दूध के साथ नाश्ते में खा सकते हैं।