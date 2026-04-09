योगाभ्यास के लिए बहुत सरल हैं ये 5 मुद्राएं, जानिए इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

योग एक पुराना भारतीय अभ्यास है, जो शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ सरल योग मुद्राएं आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती हैं। इन मुद्राओं को रोजाना करने से न केवल आपका शरीर मजबूत होता है, बल्कि मन भी शांत रहता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सरल योग मुद्राओं के बारे में बताते हैं, जिनका अभ्यास करने से आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।

#1 ताड़ासन ताड़ासन एक आसान योग मुद्रा है, जिसे आप कहीं भी कर सकते हैं। इसमें आपको सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथों को आसमान की ओर उठाना होता है और पंजों पर खड़े होकर शरीर को ऊपर की ओर खींचना होता है। इस मुद्रा से आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और शरीर में खिंचाव आता है, जिससे मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। इसके अलावा इससे शरीर में ऊर्जा का संचार भी होता है।

#2 वृक्षासन वृक्षासन संतुलन बनाए रखने वाली मुद्रा है, जिसमें एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को जांघ पर टिकाया जाता है। इसके बाद दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की अवस्था में आ जाते हैं। इस दौरान ध्यान सांसों पर केंद्रित करना चाहिए। इस मुद्रा से संतुलन की भावना विकसित होती है और मन शांत रहता है। नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करने से शरीर की लचीलापन बढ़ती है।

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#3 भुजंगासन भुजंगासन को कोबरा पोज भी कहा जाता है। इसमें पेट के बल लेटकर हथेलियों को कंधे के नीचे रखकर हाथों से शरीर को उठाना होता है। इस दौरान सिर को पीछे की ओर झुकाना होता है। यह योग मुद्रा पीठ दर्द, गर्दन दर्द और कंधे के तनाव को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है।

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#4 अधोमुख श्वानासन अधोमुख श्वानासन को कुत्ते की मुद्रा भी कहा जाता है। इसमें हाथ-पैर फैलाकर घुटनों को मोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाना होता है ताकि शरीर का आकार 'V' जैसा दिखे। इस दौरान सिर को जमीन की ओर झुकाना होता है। यह योग मुद्रा पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। इससे पीठ दर्द, गर्दन दर्द और कंधे के तनाव को कम होता है। इसके अलावा इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है।