सीलिंग फैन की सफाई के लिए अपनाएं ये आसान तरीके, नहीं पड़ेगी किसी मदद की जरूरत

सीलिंग फैन की सफाई एक जरूरी काम है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। समय-समय पर सीलिंग फैन की सफाई करने से न केवल इसकी उम्र बढ़ती है, बल्कि यह बेहतर तरीके से काम भी करता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने सीलिंग फैन को आसानी से साफ कर सकते हैं और उसे नए जैसा बना सकते हैं।

#1 वैक्यूम क्लीनर का करें इस्तेमाल वैक्यूम क्लीनर एक बेहतरीन उपकरण है, जिसका इस्तेमाल आप अपने सीलिंग फैन की सफाई के लिए कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले फैन की पत्तियों पर ब्रश लगाकर चलाएं ताकि धूल-मिट्टी हट जाए। इसके बाद वैक्यूम अटैचमेंट से पत्तियों पर जोर से दबाएं ताकि जमी हुई धूल साफ हो जाए। इस तरीके से आपका फैन जल्दी और आसानी से साफ हो जाएगा और उसकी कार्यक्षमता भी बेहतर रहेगी।

#2 गीले कपड़े से पोंछें सीलिंग फैन की सफाई के लिए गीला कपड़ा भी बहुत काम आ सकता है। इसके लिए एक साफ गीला कपड़ा लें और उसे हल्का गर्म पानी में भिगोएं, फिर इस कपड़े से फैन की पत्तियों को धीरे-धीरे पोंछें। इससे न केवल धूल-मिट्टी साफ होगी बल्कि चिकनाई भी हट जाएगी। इस तरीके से आपका फैन जल्दी और आसानी से साफ हो जाएगा और उसकी कार्यक्षमता भी बेहतर रहेगी।

Advertisement

#3 सफेद सिरके और पानी का घोल बनाएं सफेद सिरके और पानी का घोल भी सीलिंग फैन की सफाई के लिए बहुत असरदार हो सकता है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाएं, फिर इस घोल को फैन की पत्तियों पर छिड़कें और कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद एक गीले कपड़े से पत्तियों को पोंछ लें। इससे न केवल धूल-मिट्टी साफ होगी बल्कि चिकनाई भी हट जाएगी और आपका फैन नया जैसा दिखेगा।

Advertisement

#4 बेकिंग सोडा का करें उपयोग बेकिंग सोडा एक ऐसी सामग्री है, जिसका उपयोग कई कामों के लिए किया जा सकता है, जिनमें सीलिंग फैन की सफाई भी शामिल है। इसके लिए थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा लें और उसे फैन की पत्तियों पर छिड़कें, फिर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद एक गीले कपड़े से पत्तियों को पोंछ लें। इससे न केवल धूल-मिट्टी साफ होगी बल्कि चिकनाई भी हट जाएगी और आपका फैन नया जैसा दिखेगा।