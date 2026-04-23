सरल और स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजनों की रेसिपी, जो हर किसी को पसंद आए

शाकाहारी व्यंजन न केवल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि ये स्वाद में भी लाजवाब होते हैं। इस लेख में हम कुछ सरल और आसान शाकाहारी रेसिपी साझा करेंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये रेसिपी न केवल आपको पौष्टिक आहार देंगी, बल्कि आपके खाने का मजा भी बढ़ा देंगी। आइए बिना किसी देर के इन बेहतरीन व्यंजनों की रेसिपी जानें।

#1 आलू की टिक्की आलू की टिक्की एक पसंदीदा नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू को मैश करें और उसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसाले मिलाएं। इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर तवे पर सेंकें। यह टिक्की कुरकुरी और स्वादिष्ट होती है, जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी पसंद करते हैं।

#2 पनीर टिक्का पनीर टिक्का एक स्वादिष्ट शुरुआत है, जिसे आप किसी भी पार्टी या खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए पनीर के टुकड़ों को दही और मसालों के मिश्रण में भिगोकर रखें और फिर उन्हें सींक पर लगाकर भूनें। इसे गर्मागर्म परोसें और हरी चटनी के साथ खाएं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी है, जिससे यह आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा।

Advertisement

#3 दाल चावल दाल चावल एक पारंपरिक भारतीय भोजन है, जिसे हर घर में बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दाल को पकाएं और उसमें टमाटर, प्याज, लहसुन आदि डालकर तड़का लगाएं। दूसरी तरफ चावल को पकाकर तैयार कर लें। दोनों को मिलाकर घी डालकर खाएं। यह व्यंजन पौष्टिक और संतुलित होता है, जिससे यह आपके परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे रोटी के साथ भी खाया जा सकता है।

Advertisement

#4 आलू गोभी की सब्जी आलू गोभी की सब्जी एक आम व्यंजन है, जिसे किसी भी समय बनाया जा सकता है। इसके लिए फूलगोभी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और आलू को छीलकर काट लें। अब प्याज, टमाटर आदि डालकर मसाले मिलाएं और दोनों सब्जियों को पकाएं। इसे रोटी या परांठे के साथ खाया जा सकता है। यह व्यंजन पौष्टिक और संतुलित होता है, जिससे यह आपके परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद है।