चांदी के गहनों की सफाई करते समय न करें ये 5 गलतियां

चांदी के गहनों को साफ करते समय कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे उनकी चांदी के गहनों को नुकसान पहुंच सकता है। ये गलतियां गहनों की चमक को कम कर सकती हैं और उन्हें जल्दी खराब कर सकती हैं। इस लेख में हम आपको ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताएंगे ताकि आप इनसे बच सकें और अपने चांदी के गहनों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रख सकें।

#1 तेज रसायनों का उपयोग करना चांदी के गहनों की सफाई करते समय तेज रसायनों का उपयोग करना सबसे बड़ी गलती है। ब्लीच, अमोनिया या अन्य तेज रसायन आपके गहनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे चांदी की चमक खो जाती है और गहने कमजोर हो जाते हैं। बेहतर होगा कि आप हल्के साबुन और पानी का उपयोग करें या फिर किसी खास चांदी के क्लीनर का इस्तेमाल करें, जो गहनों को बिना नुकसान पहुंचाए साफ कर सके।

#2 सख्त ब्रश का उपयोग करना चांदी के गहनों को साफ करते समय सख्त ब्रश का उपयोग करना भी एक बड़ी गलती है। सख्त ब्रश से खरोंच लग सकती है और गहनों की चमक भी चली जाती है। इसके बजाय मुलायम ब्रश या कपड़े का उपयोग करें ताकि गहने सुरक्षित रहें। आप चाहें तो सूती कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके चांदी के गहनों को बिना किसी नुकसान के साफ करेगा और उन्हें नई जैसी चमक देगा।

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#3 पानी में लंबे समय तक रखना चांदी के गहनों को पानी में लंबे समय तक रखना भी गलत है। इससे गहनों पर जंग लग सकता है या उनकी चमक फीकी पड़ सकती है। हमेशा गहनों को हल्के पानी से साफ करें और तुरंत सुखा दें। इसके लिए आप एक मुलायम कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके चांदी के गहनों को बिना किसी नुकसान के साफ करेगा और उन्हें नई जैसी चमक देगा।

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#4 अन्य धातुओं के साथ रखना चांदी के गहनों को अन्य धातुओं के साथ रखना भी एक बड़ी गलती है। इससे गहनों पर खरोंच लग सकती है या उनका रंग बदल सकता है। हमेशा अपने चांदी के गहनों को अलग-अलग पाउच या डिब्बों में रखें ताकि वे सुरक्षित रहें। इसके लिए आप छोटे-छोटे कपड़े या प्लास्टिक के पाउच का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें आपका चांदी का हार, अंगूठी या कंगन रखा जा सकेगा।