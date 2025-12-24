क्या आपका पालतू जानवर अस्वस्थ है? इन 5 संकेतों से लगाएं पता

पालतू जानवरों की सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए समय-समय पर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। कई बार हमारे पालतू जानवर बीमार हो जाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि उन्हें कब डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इस लेख में हम आपको पांच ऐसे संकेत बताएंगे, जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका पालतू जानवर डॉक्टर के पास जाने का हकदार है या नहीं।

#1 खाने में कमी आना अगर आपका पालतू जानवर अचानक से खाना छोड़ देता है या खाने में रुचि नहीं दिखाता है तो यह एक जरूरी संकेत हो सकता है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। खाने में कमी आना कई बार गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें, खासकर अगर यह आदत लगातार 24 घंटे से ज्यादा समय तक बनी रहती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी जांच कराएं।

#2 उल्टी होना अगर आपका पालतू जानवर बार-बार उल्टी कर रहा है तो यह भी एक जरूरी संकेत हो सकता है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उल्टी होना कई बार पेट में संक्रमण या अन्य गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें, खासकर अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी जांच कराएं ताकि समय रहते उसकी सही देखभाल हो सके और उसे राहत मिल सके।

#3 सुस्ती होना अगर आपका पालतू जानवर थका हुआ नजर आ रहा है या उसकी ऊर्जा स्तर बहुत कम लग रहा है तो यह भी एक जरूरी संकेत हो सकता है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सुस्ती कई बार गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करे, खासकर अगर यह आदत लगातार 24 घंटे से ज्यादा समय तक बनी रहती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी जांच कराएं।

#4 सांस लेने में दिक्कत होना अगर आपका पालतू जानवर सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहा है या उसकी सांसें तेज हो गई हैं तो यह भी एक जरूरी संकेत हो सकता है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सांस लेने में दिक्कत कई बार फेफड़ों या दिल से जुड़ी समस्याओं का संकेत हो सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। खासकर अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी जांच कराएं।