कॉफी का अधिक सेवन कर रहे हैं तो हो सकते हैं ये 5 दुष्प्रभाव

सुबह-सुबह एक कप कॉफी पीने से ताजगी महसूस होती है, इसलिए कई लोग इसकी चुस्कियां लेना पसंद करते हैं। हालांकि, कॉफी में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका अधिक सेवन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। आमतौर पर लोग दिन में 2 से 3 कप कॉफी पीना सामान्य मानते हैं, लेकिन इससे ज्यादा पीने का मतलब है कि आप इसकी अधिकता के दुष्प्रभावों का शिकार हो सकते हैं। आइए ज्यादा कॉफी पीने के नुकसान जानते हैं।

#1 पड़ सकता है नींद में खलल ज्यादा कॉफी पीने से नींद में खलल पड़ सकता है। इसका कारण है कि कॉफी में मौजूद कैफीन की अधिक मात्रा दिमाग को सक्रिय रखती है, जिससे नींद नहीं आती। अगर आप रात को सोने से पहले या देर रात कॉफी पीते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, जिससे शरीर थकान महसूस करेगा और दिनभर सुस्ती आएगी। इसके अलावा नींद न आने से मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है।

#2 पेट में दर्द होना सुनने में भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन रोजाना अधिक मात्रा में कॉफी का सेवन करने से पेट में दर्द हो सकता है। इसका कारण है कि कॉफी अम्लीय होती है और इसकी अधिकता से पेट में जलन और दर्द हो सकता है। अगर आपको पेट में जलन या दर्द महसूस हो तो एकदम से कॉफी का सेवन बंद करने की बजाय इसकी मात्रा को धीरे-धीरे कम करें और इसकी बजाय पानी पिएं।

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#3 मांसपेशियों में दर्द होना कॉफी की अधिकता से मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है। इसका कारण है कि कैफीन मांसपेशियों को उत्तेजित करता है और अधिक कैफीन से मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। इससे मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव हो सकती है। इसके अलावा अधिक कैफीन से मांसपेशियों की ताकत भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए रोजाना सीमित मात्रा में कॉफी का सेवन करें।

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#4 सिरदर्द होना कॉफी की अधिकता से सिरदर्द की समस्या भी हो सकती है। इसका कारण है कि कैफीन दिमाग को उत्तेजित करता है और इसकी अधिकता से सिरदर्द हो सकता है। अगर आपको लगातार सिरदर्द हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। इसके अलावा ज्यादा कॉफी पीने से सिरदर्द के साथ-साथ चिड़चिड़ापन, बेचैनी और नींद न आना भी हो सकता है। इसलिए रोजाना सीमित मात्रा में कॉफी का सेवन करें।