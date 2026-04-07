दवाओं का अधिक सेवन करने से हो सकते हैं ये दुष्प्रभाव, जानिए

दवाओं का अधिक सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अक्सर लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ही दवाएं ले लेते हैं, जिससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे दुष्प्रभावों के बारे में बताएंगे, जो दवाओं के अधिक सेवन से हो सकते हैं। इन दुष्प्रभावों को जानकर आप सतर्क हो सकते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई दवा लें तो सावधान रहें।

#1 लिवर पर पड़ता है बुरा असर दवाओं का अधिक सेवन लिवर पर बुरा असर डाल सकता है। कई दवाओं में मौजूद रासायनिक तत्व लिवर को ज्यादा काम करने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे यह ठीक से काम नहीं कर पाता। इसके कारण लिवर की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और यह शरीर से विषैले तत्व निकालने में असमर्थ हो जाता है। इससे लिवर खराब हो सकता है और कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए दवाओं का सेवन हमेशा डॉक्टर की सलाह पर करें।

#2 पाचन तंत्र हो सकता है प्रभावित दवाओं का अधिक सेवन पाचन तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। इससे पेट खराब हो सकता है, उल्टी आ सकती है या दस्त लग सकते हैं। इसके अलावा गैस, पेट दर्द और खाना न पचने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके साथ ही पाचन तंत्र की कार्यक्षमता में भी कमी आ सकती है। इसलिए दवाओं का सेवन हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए ताकि इन समस्याओं से बचा जा सके।

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#3 दिल पर पड़ सकता है बुरा असर अधिक दवा लेने से दिल की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। इससे दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, खून के दबाव में उतार-चढ़ाव हो सकता है और यहां तक कि दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स से दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए दवाओं का सेवन हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए ताकि इन समस्याओं से बचा जा सके।

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#4 त्वचा पर पड़ सकता है बुरा असर दवाओं का अधिक सेवन त्वचा पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इससे त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली, सूजन और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा त्वचा का रंग फीका पड़ सकता है या दाने निकल सकते हैं। कुछ मामलों में तो त्वचा पर दाने पड़ने के साथ-साथ जलन भी हो सकती है। इसलिए दवाओं का सेवन हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए ताकि इन समस्याओं से बचा जा सके।