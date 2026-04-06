आम का सेवन स्वास्थ्य के लिए हो सकता है नुकसानदायक, जानिए कैसे

गर्मियों का मौसम आम का मौसम भी माना जाता है। इस फल को कई नामों से जाना जाता है और यह भारत का राष्ट्रीय फल भी है। इसका कारण है कि आम का स्वाद बेहद बेहतरीन है और यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि अगर आप आम की अधिक मात्रा का सेवन करते हैं तो इससे कई नुकसान भी हो सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं।

#1 हो सकती है गैस की समस्या आम में फाइबर की अधिक मात्रा होती है, जो पाचन के लिए फायदेमंद होता है। हालांकि, अगर आप इसका अधिक सेवन कर लेते हैं तो इससे पेट में गैस की समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त आम की अधिक मात्रा का सेवन करने से पेट में ऐंठन और असहज महसूस हो सकता है।

#2 ब्लड शुगर का बढ़ सकता है खतरा आम में प्राकृतिक मिठास की अधिक मात्रा होती है, जो ब्लड शुगर को बढ़ा सकती है। इसका मतलब यह है कि आम की अधिक मात्रा का सेवन करने से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है, जिसके कारण आपको कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर से मधुमेह के रोगियों को आम की अधिक मात्रा का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है।

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#3 लग सकते हैं दस्त आम की अधिक मात्रा का सेवन करने से दस्त की समस्या भी हो सकती है। दरअसल, आम में मौजूद फाइबर की अधिकता दस्त की समस्या को बढ़ा सकती है। इसलिए अगर आपको पहले से ही दस्त की समस्या है तो आम का अधिक सेवन करने से बचें। इसके अलावा अगर आपको पाचन से जुड़ी कोई समस्या है तो भी आम की अधिक मात्रा न खाएं। इससे आपकी समस्या और गंभीर हो सकती है।

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#4 सिरदर्द होना आम का अधिक सेवन करने से शरीर में अम्ल का स्तर बढ़ जाता है, जो सिरदर्द का कारण बन सकता है। अगर आपको बार-बार सिरदर्द होता है तो इसका कारण आम का अधिक सेवन हो सकता है। इसलिए आम का सेवन करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। खासतौर से अगर आपको पहले से ही सिरदर्द की समस्या है तो आम का अधिक सेवन न करें। इससे आपकी समस्या और गंभीर हो सकती है।