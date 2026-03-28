एलोवेरा के इस्तेमाल से हो सकते हैं ये 5 दुष्प्रभाव, जानिए कैसे

एलोवेरा को एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, फैटी एसिड और कई खनिजों का बेहतरीन स्त्रोत माना जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य और त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि एलोवेरा का अधिक सेवन करने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आइए आज हम आपको एलोवेरा के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है।

#1 पेट में दर्द होना अगर आप रोजाना खाली पेट एलोवेरा का सेवन करते हैं तो इससे पेट में दर्द हो सकता है। इसका कारण है कि एलोवेरा में एक खास तत्व होता है, जो पेट में जलन और ऐंठन जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए अगर आपको पहले से ही पेट में दर्द या ऐंठन की समस्या है तो एलोवेरा का सेवन न करें।

#2 गर्भवती महिलाओं के लिए है नुकसानदायक गर्भवती महिलाओं के लिए भी एलोवेरा का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। इसका कारण है कि एलोवेरा में मौजूद एक तत्व गर्भाशय में संकुचन पैदा कर सकता है, जिससे गर्भपात या समय से पहले प्रसव का खतरा बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त यह स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि इससे दूध में मिलकर बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है।

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#3 किडनियों पर असर डालना अगर आप जरूरत से ज्यादा एलोवेरा का सेवन करते हैं तो इससे किडनियों पर भी असर पड़ सकता है। कई अध्ययनों के मुताबिक, एलोवेरा में एक तत्व होता है, जो अधिक मात्रा में लेने से किडनियों पर दबाव डाल सकता है, जिससे यह अपनी कार्यक्षमता खो सकता है। इसके कारण किडनियों की कार्यक्षमता भी प्रभावित हो सकती है, जिससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं।

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#4 एलर्जी होना एलोवेरा के अर्क का इस्तेमाल करने से एलर्जी हो सकती है। यह एलर्जी त्वचा पर खुजली, सूजन और लालिमा के रूप में प्रकट हो सकती है। अगर आपको एलोवेरा के अर्क से एलर्जी होती है तो आपको इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एलोवेरा के साथ दूध या दही का सेवन करते हैं तो इससे भी एलर्जी हो सकती है।