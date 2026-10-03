बाल बांधकर बनाम खुले रखकर सोना

क्या रात में बाल बांधकर सोना ठीक है या खुले रखकर? जानिए सही जानकारी

लेखन सयाली 10:26 am Oct 03, 202610:26 am

क्या है खबर?

बालों की देखभाल के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं, फिर चाहें वह घरेलू उपाय हों या बाजार से खरीदे गए उत्पाद। इसके साथ ही बालों की देखभाल को लेकर कई भ्रम भी हैं, जिन पर लोग बिना सोचे-समझे विश्वास कर लेते हैं। ऐसा ही एक भ्रम है कि रात में बाल बांधकर सोना ठीक है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि बाल खुले रखकर सोना सही है। आइए इस बारे में सच्चाई जानते हैं।