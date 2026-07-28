गले में संक्रमण होने पर गुनगुना पानी पीना चाहिए या नहीं? जानिए 

गले में संक्रमण का कारण वायरस और बैक्टीरिया हो सकता है। इसके कारण गले में सूजन, कफ, बलगम, खराश, दर्द, निगलने में परेशानी और सूजी हुई लिम्फ नोड्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

इसके अलावा सूखी खांसी और सिरदर्द भी हो सकता है। इसके साथ ही, गले में संक्रमण होने पर बुखार, कंपकंपी, अत्यधिक थकान और मांसपेशियों में दर्द भी हो सकता है।

अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क करें।