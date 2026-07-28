गले में संक्रमण होने पर गुनगुना पानी पीना चाहिए या नहीं? जानिए
क्या है खबर?
गले में संक्रमण होने पर गले में जलन, सूजन और दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं से राहत पाने के लिए लोग डॉक्टर की सलाह के बिना ही घरेलू नुस्खों को आजमाने लग जाते हैं। इनमें से एक है गुनगुने पानी का सेवन। हालांकि, क्या वाकई गुनगुना पानी पीने से गले के संक्रमण से राहत मिलती है? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
कारण और लक्षण
गले के संक्रमण के कारण और लक्षण
गले में संक्रमण का कारण वायरस और बैक्टीरिया हो सकता है। इसके कारण गले में सूजन, कफ, बलगम, खराश, दर्द, निगलने में परेशानी और सूजी हुई लिम्फ नोड्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अलावा सूखी खांसी और सिरदर्द भी हो सकता है। इसके साथ ही, गले में संक्रमण होने पर बुखार, कंपकंपी, अत्यधिक थकान और मांसपेशियों में दर्द भी हो सकता है।
अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क करें।
गुनगुना पानी
गले के संक्रमण से राहत दिलाने में कितना प्रभावी है गुनगुना पानी?
गले में संक्रमण होने पर गुनगुने पानी का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है।
इसका कारण है कि गर्म पानी गले के ऊतकों को आराम देता है और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है।
यह बलगम को ढीला कर सकता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है।
हालांकि, यह संक्रमण के कारण होने वाली दर्द और खांसी को ठीक नहीं करता है। इसके लिए अन्य उपायों की जरूरत होती है।
फायदे
गले के संक्रमण के लिए गुनगुने पानी के सेवन के अन्य फायदे
गले के संक्रमण के लिए गुनगुना पानी पीना कई अन्य लाभ भी प्रदान कर सकता है।
इसके सेवन से शरीर को पानी की कमी से बचाने में मदद मिलती है और पाचन क्रिया को स्वस्थ रखा जा सकता है।
इसके अलावा यह शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद कर सकता है। गुनगुने पानी का सेवन शरीर की सुरक्षा प्रणाली को भी मजबूती प्रदान कर सकता है।
घरेलू उपाय
गले के संक्रमण के लिए क्या अन्य घरेलू उपाय आजमाए जा सकते हैं?
1) अदरक के रस में शहद मिलाकर पीने से गले की खराश और दर्द को कम किया जा सकता है।
2) गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करने से सूजन और जलन में राहत मिलती है।
3) लौंग का तेल लगाकर सूंघने से गले की खराश ठीक हो सकती है।
4) गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से शरीर की सुरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिल सकता है।