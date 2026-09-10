सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाने के फायदे

क्या सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाना चाहिए? जानिए इसके फायदे

लेखन अंजली 11:38 am Sep 10, 202611:38 am

क्या है खबर?

लहसुन का इस्तेमाल सेहत के लिए कई तरह से किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। लहसुन में मौजूद एलिसिन नामक तत्व शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। इसलिए इसे डाइट में शामिल करना लाभदायक माना जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाने से कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं।