त्वचा को साफ करने के लिए डबल क्लींजिंग

त्वचा को साफ करने के लिए डबल क्लींजिंग को अपनाना चाहिए? जानिए 5 कारण

लेखन अंजली 05:51 pm Jul 06, 202605:51 pm

क्या है खबर?

डबल क्लींजिंग एक ऐसी स्किन केयर तकनीक है, जो आपकी त्वचा को गहराई से साफ करने में मदद करती है। इसमें दो चरण होते हैं। इसमें पहला चरण तेल आधारित क्लींजर से होता है, जो मेकअप और गंदगी को हटाता है, जबकि दूसरा चरण फोम क्लींजर से होता है, जो त्वचा को ताजगी देता है। आइए आज हम आपको इसके फायदे बताते हैं कि क्या वाकई में डबल क्लींजिंग को अपनाना चाहिए या नहीं।