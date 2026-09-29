सर्दियों में होने जा रही है शादी? दुल्हन लहंगा चुनते समय रखें इन बातों का ध्यान
क्या है खबर?
सर्दियों में होने वाली शादियों का अपना एक अलग ही मजा होता है। इस मौसम में दुल्हन के लिए लहंगा चुनना एक अहम काम है। ठंड के कारण सही लहंगे का चयन करना जरूरी हो जाता है, ताकि आप न केवल सुंदर दिखें, बल्कि आरामदायक भी महसूस करें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप अपनी शादी में सबसे खूबसूरत दिख सकती हैं।
#1
गर्म कपड़े का करें चयन
सर्दियों में सिल्क या मखमल जैसे गर्म कपड़ों का चयन करना चाहिए। ये न केवल आपको ठंड से बचाएंगे, बल्कि आरामदायक भी महसूस करवाएंगे।
सिल्क के लहंगे में कढ़ाई या जरी का काम होना चाहिए, ताकि वह देखने में भी खूबसूरत लगे और पहनने में भी आरामदायक हो। इसके अलावा आप फुल-स्लीव वाला ब्लाउज और दुपट्टा भी चुन सकती हैं, जो आपके लहंगे के साथ मेल खाता हो।
इससे आपका लुक पूरी तरह से शाही और आकर्षक लगेगा।
#2
भारी कढ़ाई वाला लहंगा चुनें
भारी कढ़ाई वाला लहंगा सर्दियों की शादियों के लिए आदर्श होता है। इसमें जरी का काम, मोती और पत्थरों का काम होता है, जो इसे शाही अंदाज देता है।
भारी कढ़ाई वाला लहंगा पहनने से आपको ठंड से बचाव होगा और आप पूरे दिन गर्म महसूस करेंगी। इसके अलावा भारी कढ़ाई वाले लहंगे का वजन भी अधिक होता है, जो ठंड में शरीर को गर्म रखने में मदद करता है।
#3
रंगों का चयन सोच-समझकर करें
सर्दियों की शादियों के लिए गहरे रंगों का चयन करना अच्छा रहता है, जैसे लाल, गुलाबी, मरून या बैंगनी। ये रंग न केवल पारंपरिक लगते हैं, बल्कि ठंड में भी गर्माहट का एहसास देते हैं।
इन रंगों से आप अपने शादी वाले दिन आकर्षक दिखेंगी और आपका लुक पूरी तरह से शाही और मनोहर लगेगा। इसके अलावा आप इन रंगों के साथ मेल खाते हुए गहने भी पहन सकती हैं, जो आपके लुक को और भी खास बनाएगी।
#4
गहनों का ध्यान रखें
दुल्हन के गहने भी उसके लुक को पूरा करते हैं। भारी झुमके, चूड़ियां और मांग टीका आदि गहने आपके लहंगे के साथ मेल खाते होने चाहिए। इसके अलावा आप हाथों पर महंदी भी लगा सकती हैं, जो आपके हाथों को और भी खूबसूरत बनाएगी।
गहनों का सही मेल आपके पूरे लुक को और भी खास बना देगा और आप अपनी शादी में सबसे अलग दिखेंगी। इन सभी चीजों का ध्यान रखकर आप अपनी शादी को यादगार बना सकती हैं।