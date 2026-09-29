सर्दियों में होने जा रही है शादी? दुल्हन लहंगा चुनते समय रखें इन बातों का ध्यान

सर्दियों में सिल्क या मखमल जैसे गर्म कपड़ों का चयन करना चाहिए। ये न केवल आपको ठंड से बचाएंगे, बल्कि आरामदायक भी महसूस करवाएंगे।

सिल्क के लहंगे में कढ़ाई या जरी का काम होना चाहिए, ताकि वह देखने में भी खूबसूरत लगे और पहनने में भी आरामदायक हो। इसके अलावा आप फुल-स्लीव वाला ब्लाउज और दुपट्टा भी चुन सकती हैं, जो आपके लहंगे के साथ मेल खाता हो।

इससे आपका लुक पूरी तरह से शाही और आकर्षक लगेगा।