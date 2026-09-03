पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं शीताके मशरूम

पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं शीताके मशरूम, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले फायदे

लेखन अंजली 06:37 pm Sep 03, 202606:37 pm

क्या है खबर?

शीताके मशरूम एक प्रकार का मशरूम है, जो एशिया के पूर्वी हिस्सों में पाया जाता है। इसका उपयोग न केवल स्वादिष्ट व्यंजनों में होता है, बल्कि यह कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। इसमें विटामिन-D, विटामिन-B6, कॉपर, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स और इम्यूनोमॉड्यूलेटर गुण भी होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आइए शीताके मशरूम के सेवन से मिलने वाले फायदे जानते हैं।