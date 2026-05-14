शिया बनाम कोकोआ बटर: दोनों में से किसका इस्तेमाल त्वचा के लिए है बेहतर?
क्या है खबर?
शिया बटर और कोकोआ बटर दोनों ही प्राकृतिक चीजें हैं, जो त्वचा की देखभाल के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। हालांकि, इन दोनों के बीच कई फर्क हैं। जहां कोकोआ बटर कोकोआ बीजों से बनाया जाता है, वहीं शिया बटर शिया नट से मिलता है। आइए जानते हैं कि इन दोनों के बीच क्या फर्क है और किसका इस्तेमाल त्वचा के लिए बेहतर है।
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शिया बटर क्या है और इसके फायदे
शिया बटर एक प्राकृतिक उत्पाद है, जो अफ्रीका के शिया नट से बनता है। इसमें विटामिन-A, विटामिन-E और खास फैटी एसिड होते हैं, जो त्वचा को पोषण देते हैं। यह रूखी त्वचा को नमी देने, झुर्रियों को कम करने और त्वचा की लचीलापन बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में भी मददगार है। शिया बटर के इस्तेमाल से त्वचा को कई फायदे मिल सकते हैं।
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कोकोआ बटर से मिलने वाले फायदे
कोकोआ बटर कोकोआ बीजों से बनता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को सुरक्षा देते हैं। यह त्वचा को मुलायम बनाने में मदद करता है और इसमें मौजूद खास फैटी एसिड त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं। कोकोआ बटर सूखी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है और इसे त्वचा के रंग को भी समान करने में मदद मिल सकती है। कोकोआ बटर के अन्य फायदे भी हैं जो इसे एक अच्छा विकल्प बनाते हैं।
चयन
दोनों में से किसका चयन करना चाहिए?
अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो कोकोआ बटर का चयन करें, लेकिन अगर आपकी त्वचा रूखी है तो शिया बटर चुनें क्योंकि इसमें मौजूद खास फैटी एसिड त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं। हालांकि, अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो किसी भी चीज़ को पहले डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त किसी भी चीज का अधिक इस्तेमाल त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
इस्तेमाल
शिया और कोकोआ बटर के इस्तेमाल का तरीका
शिया बटर और कोकोआ बटर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले थोड़ी मात्रा में बटर को अपने हाथों में लेकर गर्म करें, ताकि यह पिघल जाए। अब इसे अपनी त्वचा पर हल्के हाथों से मालिश करें। इसे रोजाना या जरूरत अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आपकी त्वचा मुलायम, नमी से भरपूर और स्वस्थ रहेगी। त्वचा की देखभाल के लिए इनका सही इस्तेमाल आपकी त्वचा को नया जीवन दे सकता है।