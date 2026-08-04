त्वचा की देखभाल कर सकता है शिया बटर, जानिए इसके 5 प्रमुख लाभ

अगर आपको धूप में जलने की समस्या होती है तो शिया बटर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो धूप से होने वाली जलन को कम करते हैं।

इसके अलावा यह त्वचा को ठंडक भी पहुंचाता है। धूप में बाहर जाने से पहले अपनी त्वचा पर शिया बटर लगाएं ताकि सूरज की किरणों से बचाव हो सके।

इससे आपकी त्वचा सुरक्षित रहती है और जलन का खतरा कम होता है।