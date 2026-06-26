स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है शंखपुष्पी, जानिए इसके 5 फायदे
क्या है खबर?
शंखपुष्पी एक औषधीय पौधा है, जिसे ब्रह्मी भी कहा जाता है। यह आयुर्वेद में बहुत अहम माना जाता है। शंखपुष्पी के फूल नीले रंग के होते हैं और इनमें कई औषधीय गुण होते हैं। यह मस्तिष्क को मजबूत करने, याददाश्त बढ़ाने और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा यह पौधा त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। आइए जानते हैं कि शंखपुष्पी का सेवन कैसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है।
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मानसिक स्वास्थ्य के लिए है बेहतरीन
शंखपुष्पी का सेवन मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और याददाश्त को मजबूत करता है। इसके नियमित सेवन से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसके अलावा यह पौधा मानसिक तनाव को कम करने में भी मदद करता है। शंखपुष्पी के गुणों के कारण यह अवसाद और चिंता के लक्षणों को भी कम कर सकता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है।
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नींद की गुणवत्ता सुधारने में है सहायक
शंखपुष्पी नींद की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद तत्व शरीर को शांत करते हैं और नींद लाने में मदद करते हैं। इसके नियमित सेवन से गहरी नींद मिलती है और सुबह ताजगी महसूस होती है। यह पौधा सोने की प्रक्रिया को सहज बनाता है और रातभर की अनिद्रा को दूर करता है। शंखपुष्पी का सेवन करने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और आप अधिक आराम महसूस करते हैं।
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पाचन क्रिया को सुधारने में है प्रभावी
शंखपुष्पी पाचन क्रिया को सुधारने में भी सहायक है। इसमें मौजूद तत्व शरीर में पाचन के लिए जरूरी एंजाइम के स्राव को संतुलित रखने में मदद करते हैं, जिससे पाचन क्रिया सुचारू रूप से काम करती रहती है। इसके अलावा यह कब्ज, दस्त और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने का काम भी कर सकता है। शंखपुष्पी का सेवन पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभा सकता है।
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त्वचा की देखभाल करने में है मददगार
शंखपुष्पी त्वचा की देखभाल करने में भी मददगार साबित हो सकता है। इसके तत्व त्वचा की सूजन कम करने, मुंहासों से राहत दिलाने और त्वचा को निखारने में सहायक होते हैं। इसके अलावा यह त्वचा की नमी बनाए रखने में भी मदद करता है। शंखपुष्पी के नियमित उपयोग से त्वचा की रंगत भी सुधरती है और वह अधिक चमकदार दिखती है। यह पौधा त्वचा की देखभाल के लिए एक प्राकृतिक उपाय हो सकता है।
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रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में है कारगर
शंखपुष्पी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी कारगर साबित हो सकता है। इसमें मौजूद तत्व शरीर में हानिकारक तत्वों को खत्म कर सकते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर करने का काम करते हैं। इसके अलावा शंखपुष्पी में मौजूद तत्व शरीर की सफाई करने और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। इस प्रकार शंखपुष्पी कई प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।