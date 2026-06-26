स्वास्थ्य के लिए लाभदायक शंखपुष्पी

स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है शंखपुष्पी, जानिए इसके 5 फायदे

लेखन अंजली 07:52 pm Jun 26, 202607:52 pm

क्या है खबर?

शंखपुष्पी एक औषधीय पौधा है, जिसे ब्रह्मी भी कहा जाता है। यह आयुर्वेद में बहुत अहम माना जाता है। शंखपुष्पी के फूल नीले रंग के होते हैं और इनमें कई औषधीय गुण होते हैं। यह मस्तिष्क को मजबूत करने, याददाश्त बढ़ाने और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा यह पौधा त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। आइए जानते हैं कि शंखपुष्पी का सेवन कैसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है।