तिल और नींबू का मिश्रण हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। तिल में कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो हड्डियों के विकास और मजबूती के लिए जरूरी होते हैं।

नींबू में विटामिन-C होता है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवशोषण को बढ़ाता है। इस कारण यह संयोजन आपकी हड्डियों को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकता है।

नियमित रूप से इस मिश्रण का सेवन करने से हड्डियों की मजबूती में सुधार हो सकता है।