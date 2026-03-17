ईद पर मेहमानों को पिलाएं ये 5 पेय, स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी हैं फायदेमंद

21 मार्च को दुनियाभर के मुसलमान ईद मनाएंगे, जो इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। इस मौके पर सभी लोग अपने-अपने रिश्तेदारों के घर ईद मिलने जाते हैं। ऐसे में घर में बेहतरीन पकवान और ठंडे-ठंडे पेय न बने हों, ऐसा हो नहीं सकता। आप ईद के दिन घर आने वाले मेहमानों को ये पेय पिला सकते हैं। ये उन्हें ताजगी तो देंगे, साथ ही उनके मन को तृप्त भी कर देंगे। आइए इन पेय की रेसिपी जानते हैं।

#1 खजूर का शरबत खजूर, पानी, काला नमक, जीरा, दालचीनी, अदरक और लौंग को एक पैन में डालकर पकाएं। इसे ठंडा होने के लिए रख दें और मिक्सी में पीसकर छान लें। इस पेय को गिलास में भरकर इसके ऊपर थोड़ा भुना हुआ जीरा और कटा हुआ बादाम डालकर परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इससे शरीर को तुरंत ऊर्जा भी मिलती है। आप चाहें तो इसमें बर्फ डालकर भी परोस सकते हैं।

#2 पुदीने का शरबत पुदीने की पत्तियों को मिक्सी में पीसकर उनका पेस्ट बना लें, फिर इसे गिलास में छानकर उसमें थोड़ा पानी मिलाएं। इसमें चीनी और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिलाएं। इस पेय को गिलास में भरकर इसके ऊपर कटे हुए खीरे और नींबू के टुकड़े डालकर मेहमानों को परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पेट की समस्याओं को ठीक रखने और शरीर को तरोताजा रखने में मदद करता है।

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#3 मोहब्बत का शरबत मोहब्बत का शरबत एक ऐसा पेय है, जो पुरानी दिल्ली की गलियों में काफी लोकप्रिय है। हालांकि, आप इसे आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में ठंडा दूध, कुछ रोज सिरप और बहुत सारे बर्फ के टुकड़े डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब मिश्रण में कटे हुए तरबूज के टुकड़े डालें और फिर उसे एक गिलास में डालकर ऊपर से तरबूज के टुकड़ों से सजाकर परोसें।

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#4 आम का पना कच्चे आम को उबालें, फिर इसका गूदा निकालकर उसमें काला नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, सौंफ का पाउडर और नींबू का रस मिलाएं। इसमें ठंडा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं और इस पेय को गिलास में भरकर इसके ऊपर कटे हुए खीरे और नींबू के टुकड़े डालकर मेहमानों को परोसें। इसकी ताजगी बढ़ाने के लिए इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ ही मेहमानों को पिलाएं।