गर्मियों के दौरान मेहमानों के लिए बनाएं ये 5 पेय, आसान हैं बनाना

गर्मियों में मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है और इस दौरान तरह-तरह के पेय परोसे जाते हैं। अगर आप हर बार एक ही तरह के पेय परोसते हैं तो मेहमानों को थोड़ी बोरियत होने लगती है। ऐसे में क्यों न इस बार कुछ नया और स्वादिष्ट पेय बनाया जाए? आइए आज हम आपको 5 ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जिनका स्वाद और ताजगी मेहमानों को बेहद पसंद आएगी।

#1 आम का पन्ना आम का पन्ना एक बहुत ही पसंदीदा और स्वादिष्ट पेय है, जो गर्मियों में ठंडक देने का काम करता है। इसे बनाने के लिए कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इसमें पुदीने का पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक, चीनी और पानी मिलाकर इसे अच्छे से मिक्सी में पीसें। अब इस मिश्रण को गिलास में भरकर इसमें बर्फ के टुकड़े डालें, फिर इसे परोसें। यह पेय गर्मियों की तपिश से राहत दिलाने में मदद करता है।

#2 बेल का शरबत बेल का शरबत एक पारंपरिक और सेहतमंद पेय है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेल के फलों को छिलकर उनके गूदे को निकाल लें, फिर इस गूदे को पानी में मिलाकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब इस मिश्रण को छानकर एक बर्तन में डालें और इसमें चीनी, नींबू का रस और काला नमक मिलाएं। अंत में इस शरबत को गिलास में भरकर इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और इसे परोसें।

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#3 नींबू पानी नींबू पानी एक सरल और ताजगी भरा पेय है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक गिलास में ठंडा पानी लें, फिर इसमें नींबू का रस, चीनी और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। आप चाहें तो इसमें पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। अंत में इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर इसे परोसें। यह पेय गर्मियों की गर्मी से राहत देने में मदद करता है।

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#4 तरबूज का रस तरबूज का रस एक सेहत के लिए फायदेमंद पेय है, जो आपको तरोताजा कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तरबूज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उसके बीज निकाल दें। अब इन टुकड़ों को मिक्सी में पीसकर उसका रस निकाल लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। अंत में इस रस को गिलास में भरकर इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और इसे परोसें।