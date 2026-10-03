क्या है 'सेंसरी वॉक' और इसे कैसे अपनी दिनचर्या में किया जा सकता है शामिल?

सेंसरी वॉक करते समय धीरे-धीरे चलें, ताकि आप हर छोटी-बड़ी चीज पर ध्यान दे सकें। पेड़ों की पत्तियां, फूलों की खुशबू और पक्षियों की आवाजें इन सभी चीजों पर ध्यान दें।

अपने कदमों की आवाज सुनें और जमीन पर पड़ने वाले पैरों के निशान महसूस करें। इस तरह से आप अपने आस-पास की हर चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और आपका मन शांत रहेगा।

धीरे-धीरे चलने से आप प्रकृति के करीब आएंगे और मानसिक शांति प्राप्त करेंगे।