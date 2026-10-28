वरिष्ठ नागरिक घर पर बैठकर अपने दिमाग को इन 5 गतिविधियों से रखें सक्रिय

पहेलियां और गणित के खेल जैसे खेल दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इन खेलों को खेलने से न केवल आपकी सोचने-समझने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि आपकी याददाश्त भी मजबूत होती है।

आप इन खेलों को अकेले या परिवार के साथ मिलकर खेल सकते हैं। इससे आपका समय भी अच्छा कटेगा और आप नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे।

इन खेलों से आपका मन भी शांत रहेगा और आप मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे।