बच्चे को पहली बार स्कूल भेजना

आपका बच्चा पहली बार स्कूल जाने वाला है? उसे सिखाएं ये 5 जरूरी बातें

लेखन सयाली 12:07 pm Aug 29, 202612:07 pm

क्या है खबर?

बच्चे का स्कूल जाना एक अहम कदम है और इसमें माता-पिता की भूमिका बहुत जरूरी होती है। पहली बार स्कूल जाने से पहले बच्चों को कुछ जरूरी बातें सिखाना अहम है, ताकि वे इस नए अनुभव को सहजता से स्वीकार कर सकें। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चे को स्कूल जाने से पहले तैयार कर सकते हैं। इनके जरिए वे स्कूल में अच्छी तरह व्यव्हार कर पाएंगे।