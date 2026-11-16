सूजी बनाम ओट्स: नाश्ते के लिए इनमें से क्या है बेहतर? जानिए

सूजी एक उपयोगी अनाज है, जिसका इस्तेमाल कई प्रकार के व्यंजनों जैसे उपमा, इडली, ढोकला आदि में किया जा सकता है।

यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत है और इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन-B शामिल होते हैं।

इसके अलावा सूजी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने में मदद करते हैं। सूजी खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे आप ज्यादा खाने से बच सकते हैं।