मानसून के दौरान महिलाएं खुद का रख सकती हैं ध्यान, अपनाएं ये 5 तरीके

मानसून का मौसम जहां एक ओर प्राकृतिक सुंदरता में इजाफा करता है, वहीं दूसरी ओर यह त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को प्रभावित भी कर सकता है। इस मौसम में नमी और उमस के कारण त्वचा में बदलाव आते हैं और बाल भी कमजोर हो सकते हैं। ऐसे में महिलाओं को अपनी त्वचा और बालों की अतिरिक्त देखभाल करनी चाहिए। आइए आज हम आपको ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर महिलाएं मानसून के दौरान खुद का ध्यान रख सकती हैं।

#1 रोजाना अपनी त्वचा को साफ करें मानसून के दौरान नमी और उमस के कारण त्वचा पर कीटाणु पनपने लगते हैं, जिससे दाने और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इससे बचाव के लिए रोजाना अपनी त्वचा को साफ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप हल्के फोम वाले साबुन का इस्तेमाल करें, जो आपकी त्वचा को गहराई से साफ करे और नमी बनाए रखे। इसके अलावा हफ्ते में कम से कम दो बार हल्के स्क्रब का भी इस्तेमाल करें।

#2 नमी बनाए रखने के लिए मॉइस्चराइजिंग जरूरी मानसून के दौरान त्वचा की नमी बरकरार रखने के लिए मॉइस्चराइजिंग जरूरी है। इसके लिए आप जैतून के तेल, नारियल के तेल या गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे आपकी त्वचा को भरपूर नमी मिलेगी और वह स्वस्थ रहेगी। इसके अलावा आप बाजार से नमी देने वाली क्रीम भी खरीद सकते हैं। यह क्रीम आपकी त्वचा को गहराई से पोषण देगी और उसे चमकदार बनाएगी। नियमित रूप से मॉइस्चराइजिंग करने से आपकी त्वचा ताजगी भरी दिखेगी।

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#3 बारिश के दिनों में बालों की अतिरिक्त देखभाल करें मानसून के दौरान बालों में फिसलन, उलझन और अन्य समस्याएं आम होती हैं। इनसे निजात पाने के लिए बालों को रोजाना धोना और कंडीशनर करना जरूरी है। आप नारियल तेल या बादाम के तेल से सिर की मालिश भी कर सकते हैं। इससे बालों को पोषण मिलेगा और वे मुलायम बनेंगे। इसके अलावा हफ्ते में दो बार बालों के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। इससे आपके बाल स्वस्थ और चमकदार बने रहेंगे।

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#4 मानसून के दौरान बालों के गर्म उपकरणों का कम करें इस्तेमाल मानसून के दौरान बालों के गर्म उपकरणों जैसे सीधे करने वाले या घुंघराले बनाने वाले उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि ये उपकरण आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपको जरूरी लगे तो इन्हें इस्तेमाल करने से पहले बालों की सुरक्षा के लिए स्प्रे लगाएं ताकि आपके बाल सुरक्षित रहें। इसके अलावा बालों के लिए गर्म उपकरणों की बजाय ठंडे विकल्पों का इस्तेमाल करें जैसे कि रोलर्स या बालों के बैंड आदि।