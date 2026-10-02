मौसमी रूखापन बालों को कर सकता है बेजान, इन बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
मौसम में बदलाव होने पर बालों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक है रूखापन। अगर आपके बाल मौसम के हिसाब से रूखे हो जाते हैं तो इसका कारण सीधा बाहरी वातावरण है। दरअसल, सर्दियों में हवा में नमी की कमी हो जाती है, जिससे बाल रूखे और बेजान लगने लगते हैं। आइए आज हम आपको तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप बालों को मौसमी रूखापन से बचा सकते हैं।
#1
गर्म पानी से न धोएं बाल
सर्दियों में कई लोग गर्म पानी से बाल धोते हैं, लेकिन गर्म पानी बालों के प्राकृतिक तेल को छीन लेता है, जिस वजह से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं।
इसलिए बालों को धोने के लिए हमेशा हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें।
इसके अलावा बालों को धोने के बाद उन पर ठंडे पानी का छिड़काव करें। इससे सिर की रक्त प्रवाह बढ़ेगी और बालों की नमी भी बनी रहेगी।
#2
हफ्ते में 2 बार जरूर लगाएं तेल
बालों की देखभाल करने के लिए हफ्ते में 2 बार तेल लगाना जरूरी है।
इसके लिए आप बादाम का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल या फिर आर्गन तेल आदि में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।
इन तेलों में मौजूद पोषक तत्व बालों को जरूरी पोषण देते हैं और उन्हें स्वस्थ बनाए रखते हैं।
इसके अलावा ये बालों को रूखेपन और बेजान होने से भी बचाते हैं।
#3
गर्मी से बचाने वाला स्प्रे लगाएं
अगर आपको बालों की स्टाइलिंग करनी होती है तो उसके लिए गर्मी से बचाने वाला स्प्रे का इस्तेमाल जरूर करें। इससे आपके बालों को गर्मी के नुकसान से बचाया जा सकता है।
इसके लिए पहले अपने बालों को हल्के गीले कर लें, फिर स्प्रे लगाएं।
इसके बाद आप बालों को स्टाइल करने के लिए उपकरणों का इस्तेमाल करें। इससे आपके बालों को गर्मी से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है और आपके बाल स्वस्थ दिखेंगे।
#4
बालों पर मास्क लगाएं
बालों की गहराई से देखभाल करने के लिए मास्क लगाना भी जरूरी है।
इसके लिए आप घर पर बने मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच दही, 1 चम्मच शहद और आधी चम्मच जैतून का तेल मिलाएं, फिर इस मिश्रण को पूरे सिर में लगाएं। 15-20 मिनट के बाद अपने सिर को शैंपू से धो लें। हफ्ते में 2 बार इस मास्क का इस्तेमाल जरूर करें।