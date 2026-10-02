मौसमी रूखेपन से बालों को बचाने के तरीके

मौसमी रूखापन बालों को कर सकता है बेजान, इन बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 07:12 pm Oct 02, 202607:12 pm

क्या है खबर?

मौसम में बदलाव होने पर बालों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक है रूखापन। अगर आपके बाल मौसम के हिसाब से रूखे हो जाते हैं तो इसका कारण सीधा बाहरी वातावरण है। दरअसल, सर्दियों में हवा में नमी की कमी हो जाती है, जिससे बाल रूखे और बेजान लगने लगते हैं। आइए आज हम आपको तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप बालों को मौसमी रूखापन से बचा सकते हैं।